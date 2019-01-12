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Erzurum'da Herfene gecesi

Erzurum’da uzun kış gecelerinin vazgeçilmesi Herfene Geceleri yaşatılmaya devam ediliyor.

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmesi Herfene Geceleri yaşatılmaya devam ediliyor.


Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi'nin sahne aldığı Herfene gecesinde renkli görüntüler yaşandı. Fasıl ekibi solistlerinden Fikret Şimşek tel helvasını konuklar için kendi eliyle hazırladı. Soba üzerinde hazırlanan bal daha sonra kar üzerinde kıvamına getirilerek tel helvası çekildi. Türküler eşleğinde helva çeken dadaşlar, unutulmaya yüz tutan gelenekleri yaşatmak istediklerini söylediler.


Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan ve Erzurumluların yoğun ilgi gösterdiği Herfene gecesinde sobada patates közlendi, tel helvası çekildi. Sıcak çaylarını yudumlayan Erzurumlular Dadaşlar fasıl Grubunun söylediği türkülerle unutulmaz bir gece yaşadılar.

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