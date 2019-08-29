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Erzurum'da huzur operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.


Erzurum il merkezinde belirlenen 6 noktada sabit yol uygulaması yapılırken, asayiş ekipleri umuma açık yer uygulaması yaptı. 60 umuma açık yer, 223 araç kontrol edilirken, bin 644 şahıs sorgulandı. 5 araca toplam bin 368 TL ceza yazıldı, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 1 maksat dışı bıçak alınarak şahsa 320 TL idari ceza uygulanırken, resmi belgede sahtecilikten 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası olan 1 şahıs yakalandı.


Polis uygulamasını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

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