Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ‘kadayıf dolması'

Ramazanın gelişiyle büyük rağbet gören kadayıf dolmasının incelikleri, kadayıf dolmasının tadına tat katıyor. Ramazanda Erzurum için vazgeçilmez bir tatlı olan kadayıf dolmasına iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti oluyor. Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor.

Kadayıf dolmasını Erzurum için bir marka haline getiren Muammer Tanhaş, “Erzurum'da Ramazan'da çorba, kıyma ve kadayıf dolması. Kadayıf dolması olmazsa olmazlardan, her evde yapılan bir tatlı. Zengin, fakir fark etmiyor Ramazan ayı geldiğinde mutlaka her sofrada kadayıf dolması bulunur. Bu senenin ayrı bir özelliği var, doğal afetlerden dolayı insanların yürekleri buruk. Ramazan mübarek bir ay, yüreğimiz buruk giriyoruz bu aya. Kadayıf dolmasının çiği 45 TL'den, pişmişin kilosu ise 120 TL'den satışı yapılıyor. Ramazan dolayısıyla zam yapmadık” şeklinde konuştu.