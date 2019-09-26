Erzurum'da İhlas Mağazası yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi

İhlas mağazası Erzurum'da İstasyon Caddesi'nde yeni binasında hizmete girdi.

Açılış törenine İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Erzurum Bölge Müdürü Özcan Bilgin, Türkiye Gazetesi Direktörü Yusuf Güler, Mağazalar Dağıtım Direktörü Halil Çağlar, Balıkesir, Erzincan, Ankara, Sivas, Kayseri, İstanbul, Kırıkkale, Tokat, Kırşehir Bölge Müdürleri, Eğitim Direktörü Mustafa Bilgin, çok sayıda davetli ile çalışanlar katıldı.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz ve İhlas Medya çalışanları yeni binanın açılış kurdelesini birlikte kestiler.

Açılıştan önce Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin açılış duası yaptı, ardından da İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz konuşmasında, “Çok yerde de ifade ediyorum, İhlas Pazarlama klasik bir ticaret firması değildir. İhlas Pazarlama iyilim ve doğruluğu temsil eden İhlas ailesinin bayrak taşıyıcısı firmasıdır. En büyük amacımız İhlas Bayrağını Türkiye'nin her yerinde hak ettiği yere taşımak, orada gururla temsil etmektir. Erzurum'da da İhlas'ı daha güzel temsil edecek ve bizlere bereketli iş getireceğine inandığımız yeni yerimize geçiştir. Burada açılışımızı gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki Allah bizlere güç kuvvet verecektir. İşlerimizde de bizlere hayırlara vesile olacaktır. Tekrar herkese hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” dedi.

Açılıştan sonra İhlas Pazarlamanın bulunduğu ofis ve çalışma odaları katılımcılarla birlikte gezildi.