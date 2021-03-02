Erzurum'da ihracat arttı, ithalat düştü

Erzurum'dan bu yılın Ocak ayında gerçekleştirilen dış ticaret değeri 5 milyon 20 bin dolar olarak açıklandı. İl dış ticaretinde ihracat artış kaydederken, ithalat geriledi. Erzurum'dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında düşüş gösterdi kaydetti.

Erzurum Ocak Dönemi Dış Ticaret

Ticaret Bakanlığı 2021 Ocak Dönemi Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum'da yılın ilk ayında 2,0 milyon dolarlık ihracat, 2,9 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 5,0 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın Ocak ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,7'lik düşüş gösterdi.

Erzurum İhracat Verileri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da Ocak 2021 döneminde 2 milyon 30 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 46,1 oranında artış gösterdi. İlde 2020 yılı Ocak ayında 1 milyon 389 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum Ocak Dönemi İthalat

Erzurum'da yılın ilk ayında 2 milyon 991 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 37,6 oranında geriledi. İlde 2020 yılı Ocak döneminde 4 milyon 789 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 40,43, ithalat payı ise yüzde 59,58 oldu.

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verileri

İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ocak Dönemi Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji Ürünleri

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 5,2 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında yüzde 1,2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 13 milyar 350 milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi.

Dış Ticaret Fazlası

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,1 oldu.

Dış Ticaret Açığı Ocak Ayında Yüzde 32,8 Azaldı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 4 milyar 513 milyon dolardan, 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında yüzde 76,5 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 83,2'ye yükseldi.

Ocak Ayında İmalat Sanayinin Toplam İhracattaki Payı Yüzde 93,8 Oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,3 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 76,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,7 oldu.

Ocak Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülke Almanya Oldu

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 933 milyon dolar ile ABD, 864 milyon dolar ile İtalya, 813 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Çin Aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,1'ini oluşturdu.

Mevsim Ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Seriye Göre İhracat Yüzde 1,6 Arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 artarken, ithalat yüzde 2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3 arttı, ithalat yüzde 0,4 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,0 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır.

İmalat Sanayi İthalat Payı

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak ayında 14 milyar 279 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 24,1 azalarak 4 milyar 672 milyon dolardan, 3 milyar 548 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında yüzde 74,8 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 80,1'e yükseldi.