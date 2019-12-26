Erzurum'da İhracat Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üzerinden 2018 yılında en fazla ihracat yapan firmalara yönelik olarak Palandöken'de bir otelde düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, DAİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sanayici ve ihracatçı ile resmi kurum yöneticisi katıldı.

Programda Ticaret Bakanlığı İhracata Yönelik Devlet Destekleri ve KOSGEB KOBİ Yurtdışı Pazar Destek Programı hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleşti.

Sunumdan sonra konuşma yapan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “Birlik olarak 7 bin üyemizle, 3 bin tane aktif ihracatçımızla geçen senemizi kapatmış bulunuyoruz. Biz Erzurum'da ihracatçılarımıza çok aktif hizmetler veriyoruz. Devletimiz ihracatçılarımızın bütün yönleriyle yanında, özellikle ihracat yapmak isteyen herkesin yanında olduğunu bildirmek isterim. Bir ülkede imalat olmadan ihracat olmuyor. Ben bu ülkede herkesi imalat yapmaya, ihracat yapmaya davet ediyorum” dedi.

Üretimin çok önemli olduğunu vurgulayan Erzurum Valisi Okay Memiş ise, “Üretmeyen ülkeler gelişemiyor, bu ülkelerin bağımsız olduğunu da düşünemeyiz. Cebinizde paranız olsa dahi satın alamayacağınız değerler var. bir ülkenin savunma sanayisini cebinizde milyarca dolarınız dahi olsa alamıyorsunuz. Ne yapmamız lazım kendi savunma sanayini kendin üreteceksin. İkinci olarak kültür satın alınamıyor. Paranız olsa bile etik değerleri satın alamazsınız. Demokratik değerleri, hukuk üstünlüğünü, anayasal sistemleri satın alamazsınız kültürünüz yoksa” diye konuştu.

Tören sonunda, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve protokol üyeleri tarafından Erzurum'da 2018 yılında en fazla ihracat şampiyonu olan ilk 10 firmaya ödülleri verildi.