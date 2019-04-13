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Erzurum'da iki aile arasında kız alma kavgası

Erzurum’da kız alıp verme meselesi yüzünden iki aile arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga çıktı.

Erzurum'da kız alıp verme meselesi yüzünden iki aile arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga çıktı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada polis yoğun güvenlik tedbiri alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.


7 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, kavgada taraflardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kavga sırasında park halinde bulunan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

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