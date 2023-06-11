Erzurum'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Palandöken ilçesinin en işlek kavşaklarından birinde iki araç çarpıştı. Araçlardan biri refüje çarparak dururken, diğer araç ise trafik lambasına çarptı. Araçların ağır hasar aldığı kazada yaralanan sürücülerden biri Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşlar, özellikle gecenin belirli saatlerinde kavşakta trafik ışıklarının kontrollü geçiş sistemine geçtiğini, bunun da kazalara davetiye çıkardığını belirterek, önlem alınmasını istediler.