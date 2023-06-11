İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzurum'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Palandöken ilçesinin en işlek kavşaklarından birinde iki araç çarpıştı. Araçlardan biri refüje çarparak dururken, diğer araç ise trafik lambasına çarptı. Araçların ağır hasar aldığı kazada yaralanan sürücülerden biri Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Vatandaşlar, özellikle gecenin belirli saatlerinde kavşakta trafik ışıklarının kontrollü geçiş sistemine geçtiğini, bunun da kazalara davetiye çıkardığını belirterek, önlem alınmasını istediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.