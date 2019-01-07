Erzurum'da ‘İlklerin Sergisi'

Türkiye'deki Gençlik Merkezleri'nin ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum' adlı özel projesi kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi'nin organize ettiği ‘İlklerin Sergisi', Yakutiye Medresesi'nde açıldı. Eğitmen Gözde Geyik, gözetiminde yapılan etkinlikte kursiyerlerin ilk kez yaptığı yağlı boya çalışması sergilendi.

Erzurum'da hafta sonu bir ilk yaşandı. ‘İlklerin Sergisi' adlı yağlı boya resim çalışması Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki Gençlik Merkezleri'nin özel projesi olan ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi' kapsamında ‘İlklerin Sergisi', Eğitmen Gözde Geyik tarafından açıldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nde açılışı yapılan serginin en önemli özelliği ise kursiyerlerin ilk yağlı boya çalışması olması Yaşları 7 ile 21 arasında değişen 20 kursiyerin 2,5 ay gibi kısa bir sürede yaptığı yağlı boya çalışması resimleri sergilendi.

61 resmin yer aldığı serginin açılışı Genlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, GSİM İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ve Eğitmen Gözde Geyik'in katılımı ile yapıldı.

Eğitmen Gözde Geyik tarafından Palandöken Gençlik Merkezi'nde verilen yağlı boya resim çalışmasına katılan 20 kursiyer 2,5 ay gibi kısa sürede tamamladıkları yağlı boya resimlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Kursiyerlerin arasında 7 yaşında öğrencinin de bulunduğunu ve 21 yaşındaki kursiyerlerinde yer aldığına değinen Eğitmen Gözde Geyik, “2,5 ayda yaptığımız bu çalışmaların ilgi görmesi ve beğeni toplaması bizi gururlandırdı” dedi.

Açılış töreninde konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gözde hocamızın yönetiminde kursiyerlerin hazırladıkları serginin açılışında bulunmaktan mutluyuz. Burada kursiyerlerin öğrendiklerini uygulamaları, Gençlik Merkezlerimizin özel ortak projesi olan ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi' ile bu sergi birbirine tam ötüşüyor. Gençlik Merkezleri Müdürlerimiz Zülküf Yılmaz ve Memet Gözütok'a teşekkür ediyorum. Gözde Hocayı ve kursiyerlerini tebrik ediyorum. Paydaşlarımızdan Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Cemal Almaz'a da kapılarını bizlere açtıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehir ve manzara, sanatçı ve ünlü yıldızların da yer aldığı yağlı boya çalışmasında, Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu gibi devlet ve siyaset adamları da kursiyerlerin yağlı boya çalışmasına konu oldu.

Ayrıca, yaptıkları kahramanlıklarla destanlaşan Ömer Halisdemir, Fethi Sekin'in yanı sına 15 Temmuz Destanı'nın bazı sahneleri de kursiyerlere yağlı boya çalışmasında ilham kaynağı oldu.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok da, Türkiye'deki tüm Gençlik Merkezlerinin ortak projesi olan ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum' projesi kapsamında 20 kursiyerin Eğitmen Gözde Geyik nezaretinde 2,5 ay gibi kısa bir sürede 61 resmi sergi haline getirdikleri için kutlayarak, çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.