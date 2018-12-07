Erzurum'da ilkokul öğrencilerine ücretsiz yüzme kursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Nisan 2016 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında Erzurum'da yüzme kursları düzenlenecek, birer aylık periyotlarla ilk okul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yüzme kursu eğitimi verilecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilk okul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yüzme öğretmek için harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Nisan 2016 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında Erzurum'da yüzme kursları düzenlenecek, birer aylık periyotlarla ilk okul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yüzme kursu eğitimi verilecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün görevlendireceği antrenörler, ilkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ücretsiz yüzme kursu eğitimi verecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkeselgil, “İlkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerin Beden Eğitimi ve Oyun Dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla ek 1'deki ilgi Makam Oluru doğrultusunda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatılmış olup Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programının sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde fiilen başlayacak olan ve 1'er aylık periyotlarla 3 dönem halinde (1. Dönem: 19.11-14.12.2018), (2. Dönem: 17.12-11.01.2019), (3. Dönem: 14.01-20.02.2019) ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Proje kapsamında; 1.Ek 1'deki Makam Olurunda yer alan hususlar dikkate alınarak İş Birliği Protokolü kapsamında, İl Spor Merkezleri Yönergesi çerçevesinde ek 2'deki taslak programa göre iş ve işlemlerin yürütülecek. 2.Öğrencilerin havuzlara taşınmasına yönelik iş ve işlemlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde okul müdürlükleri tarafından en az bir öğretmenin nezaretinde yapılacak. 3.Yüzme kursuna katılacak öğrencilerin veli izin belgeleri ve sağlık beyanlarının alınacak. 4.Yüzme havuzlarında her türlü güvenlik tedbirlerinin alınacak. 5.Her 1 aylık dönem sonunda ek 3'teki raporun Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına gönderilecek” diye konuştu.