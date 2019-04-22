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Erzurum'da iş dünyasında kadın komisyonu (İDK) kuruldu

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu bünyesinde İş Dünyasında Kadın Komisyonu kuruldu.


Komisyon Başkanlığına, İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Polat getirildi.


Komisyon ilk toplantısı, İPEKYOLU Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Mehmet Nuri Alim ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Zeynep Polat'ın katılımlarıyla gerçekleşti.


Toplantıda federasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Alim, İPEKYOLUSİFED bünyesinde kurulan İş Dünyasında Kadın Komisyonu'nu her konuda desteklediklerini söyledi.


Zeynep Polat, İş Dünyasında Kadın Komisyonu'nun kuruluş amaçlarını; iş dünyasında kadın sayısının artırılması, kadının iş dünyasında daha fazla söz hakkına sahip olması ve ekonomide kadının güçlendirilmesi olarak açıkladı.


Polat, kadınların meslek sahibi olmaları için nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiği konusunda faaliyetler düzenlemeyi, kadın istihdamında yerel yönetimler başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde projeler geliştirip, kadınların çalışma koşullarında, işveren ve çalışan arasında yaşanan sorunlarda etkin çözüm yolları sunarak, iş dünyasında kadına dair ekonomik ve sosyal temalı bütün çalışmaların takipçisi olmayı hedeflediklerini söyledi.


Polat, iş dünyasında kadını desteklerken, aile birliğinin ve kültürel değerlerin korunması konusunda hassasiyet gösterdiklerinin de altını çizdi.


Yoğun ilginin gösterildiği komisyona, birçok kutlama ve destek mesajı geldi.

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