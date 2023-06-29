Erzurum'da istikrar çek verilerine yansıdı

Erzurum'da Mayıs ayında 1,8 milyar TL tutarında 15 bin 333, yılın ilk beş ayında ise 6 milyar 290 milyon TL tutarında 523 bin 975 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2'inci sırayı aldı.

Erzurum Çek Sayısı Aylık Dağılım

TBB verilerine göre Erzurum'da bu yılın ocak ayında 14 bin 280, Şubat ayında 9 bin 90, Mart ayında 9 bin 808, Nisan ayında 4 bin 464, Mayıs ayında 15 bin 333 çek zamanında ödendi. Erzurum'da ödenen çek tutarı ise Ocakta1 milyar 502 bin, Şubatta 1 milyar 90 milyon, Martta 1 milyar 194 milyon, Nisanda 689 milyon 13 bin, Mayısta 1 milyar 814 milyon TL olarak bildirildi.

2023 Mayıs Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

TBB İbrazında ödenen çek sayısı verilerine göre Mayıs ayında Erzurum'da 15 bin 333, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 20 bin 143, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 35 bin 749, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 95 bin 303 çek zamanında ödendi.

2023 Mayıs Ayı Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

TBB verileri kaydında DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Mayıs 2023 döneminde Erzurum'da 1,8 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 milyar 323 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 3 milyar 705 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 12 milyar 60 milyon TL tutarında çek zamanında ödendi.

Ocak - Mayıs Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, bu yılın ilk 5 aylık döneminde Erzurum'da 52 bin 975, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 69 bin 178, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 120 bin 441, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 323 bin 16 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

Ocak - Mayıs Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, bu yılın 5 aylık döneminde Erzurum'da 6 milyar 290 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 7 milyar 948 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 12 milyar 497 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 40 milyar 414 milyon TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

Erzurum'un Payı

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalarına göre, Ocak - Mayıs 2023 döneminde Erzurum'da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 76,57, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43,98, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 16,40'lık pay edindi

Çek Sayısı Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum zamanında ödenen çek sayısı bakımından bölge illeri içinde Van‘ın ardından 2'inci sırayı aldı. Süreçte Van'da 58 bin 700, Erzurum'da 52 bin 975, Elazığ'da 46 bin 167, Malatya'da 33 bin 472, Ağrı'da 21 bin 798, Bitlis'te 19 bin 485, Muş'ta 19 bin 694, Bingöl'de 13 bin 13, Erzincan'da 12 bin 915, Kars'ta 13 bin 637, Hakkari'de 12 bin 251, Iğdır'da 11 bin 373, Ardahan'da 4 bin 455, Tunceli'de 3 bin 81 çek ibrazında ödendi.