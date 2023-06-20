Erzurum'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Jandarmanın Oltu'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma, Oltu Jandarma ve Şenkaya Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 14'ü tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı konuldu, 4 kişi de serbest kaldı. Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis dronla alanı kontrol altına aldı.

Geçtiğimiz hafta; Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan/satın alan 102 kişiye yönelik 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 05.30'da Erzurum ili Oltu ilçesi merkezli, Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon yapılarak 99 kişi yakalanmıştı.

16 Haziran 2023 tarihinde yapılan operasyonla ilgili, “Hedef şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde 510 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 3 adet uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi” şeklinde bir açıklama yapılmıştı.