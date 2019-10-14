Erzurum'da kaçak silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen şahıslara yönelik Erzurum'un Karaçoban ilçesinde icra edilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı aracın bagaj kısmına zulalanmış şekilde; 1 adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 102 adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 52 adet av tüfeği mühimmatı ve 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.