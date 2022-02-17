Erzurum'da kaçak silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından kaçak silah ticaretinin yapıldığı bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yakutiye'ye bağlı Kazım Karabekir mahallesinde kaçak silah ticareti ile silahların bakım ve tamir işlemlerinin yapılarak, haksız menfaat temin edildiği tespit edilen bir iş yerinde düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

İş yerinde yapılan aramalarda, 5 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 mm. çapında tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 7,65 mm. çapında tabanca, 3 adet markasız ve ruhsatsız seri numarası olmayan av tüfeği, 10 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 mm. çapında tabanca namlusu, 6 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 mm. çapında tabanca üst kapak takımı, 6 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 mm. çapında tabanca kabza ve gövdesi, 58 adet 9mm.çapında markasız seri numarasız tabanca şarjörü, 1 adet freze makinası, 1 adet masa üstü matkap, 1 adet matkap, 1 adet marka taşlama makinası, silah tamir, bakım ve yapımında kullanılan çok sayıda 154 adet iğne, 201 yay, 36 İcra mili, 23 adet tetik, 78 adet pim malzeme ele geçirildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; ilimiz genelinde Silah Kaçakçılığına yönelik, olaylarla ilgili mücadeleye aynı kararlılık ve azimle devam edilecektir” denildi.