Erzurum'da ‘kadın' isimli tiyatro oyunu beğeni topladı

Yakutiye Halk Eğitim Merkezince sahnelenen ‘'Kadın'' isimli tiyatro oyunu Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezinde Sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor. Tek perdelik tiyatro oyunu yılsonuna kadar izleyiciyle buluşacak.

Oyunun Yazar ve Yönetmeni Ferhat Raşit Kına, yaklaşık 3 aylık süren eğitimlerin ardından 15 kişilik kadroyla oyunu hazırladıklarını ifade etti.

Kına, kadınlara dair gerçek hayat hikâyelerinin ele aldığı tiyatro oyununda son dönemlerdeki kadın cinayetlerini ele alındığını belirterek, oyunun beğeni topladığını ifade etti.

Oyunun belgesel tiyatro formatında olduğunu belirten Kına, ‘'Yaklaşık 3 ay süren eğitimlerden sonra yaklaşık 15 kişilik kadroyla oyunumuzu hazırladık. Oyun belgesel tiyatro türünde olduğundan dolayı anlatılan tüm hikâyeler gerçektir. Oyunumuz izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Oyunumuz yılsonuna kadar sahnelenmeye devam edecektir'' dedi.