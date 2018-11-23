Erzurum'da kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri

Palerium Alış Veriş Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür YardımcıSI Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (ATAKSAM) Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Palerium AVM Genel Müdürü Fuat Nurettin Yürek, Öz Büro İş Sendikası Erzurum İl Başkanı Yılmaz Diler, kamu kurum temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı açıklamada "kadının statüsü" kapsamındaki hizmetlerle, kadınların haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapma, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını geliştirme, hak, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

İlbaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildiğini anımsattı.

Türkiye'nin, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne imza atan ve parlamentosunda ilk onaylayan ülke olduğunu belirten İlbaş, " 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile devletimizin kadınlara sahip çıktığı bir kez daha anlaşılmaktadır. Kadının Statüsü kapsamındaki hizmetlerimizin temel amacı; kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaktır. Kadına Yönelik Hizmet Çeşitlerimiz; Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan koruma, bakım ve eğitim hizmeti, şiddet önleme ve izleme ve merkezi aracılığıyla Önleyici ve tedbir kararı izlemesi, aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti ve eğitim programlarıdır. Erzurum'da kurulan kadınlara yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, doğuda ilk kurulan merkez olma özelliğini taşımaktadır. ŞÖNİM, Şiddetin önlenmesi ile koruyucu önleyici ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, yedi gün yirmi dört saat çalışmaların yürütüldüğü kuruluşumuzdur. Hizmetleri üç başlıkta toplarsak; Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, Şiddeti uygulayan kişilere karşı tedbirler olarak özetleyebiliriz." dedi.

İlbaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, şiddetin olmadığı günler diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince sergi açılışı yapıldı. Davetliler, daha sonra konukevlerinde kalan kadınların yaptığı ürünlerden oluşan el sanatları sergisini gezdi. Yoğun

katılımımın olduğu etkinliğe katılan davetliler, sergide asılan "Kadına Şiddete Hayır" yazılı afişe, boyadıkları ellerinin izlerini de bıraktı.

Öte yandan, Erzurum Devlet Tiyatrosunda görevli Müzik Öğretmeni Selçuk Yılmaz tarafından yazılıp, bestelenen ‘'Kadına Şiddete Hayır'' şarkısı etkinliğe katılanlardan tam not aldı.