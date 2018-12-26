Erzurum'da kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı toplantısı düzenlendi

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet (AÇSH) İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Gökdaş, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (ATAKSAM) Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Doğan, 2017- 2020 yıllarını kapsayan il eylem planının kurumlar arası koordinasyon açısından önemli olduğunu söyledi.

Doğan, il eylem planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevlerin yerine getirilmesinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Doğan, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kadına yönelik şiddet suçu kapsamında hükümlülere yönelik hazırladığı psikolojik destek amaçlı projenin rasyonel bir proje olduğunu belirterek, projenin hayata geçmesinin kurumlar arası iş birliğiyle mümkün olacağını kaydetti.

Doğan, İngiltere'de benzer bir proje uygulandığını söz konusu projenin kadına yönelik şiddet olgusunu yüzde 12.7 oranında azalttığını anımsatarak, projenin ülke gerçeklerine uyarlanarak hayata geçmesinin rasyonel sonuçlar oluşturacağını ifade etti

AÇSH İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar ise kadına şiddetle mücadele konusunda kurumlar arası sinerjinin önemine değinerek, il eylem planıyla verimli çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Gökdaş'da eylem planı kapsamında oluşturulan 2018 faaliyet planı hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevleri yerine getirip getirmediğini ve 2019 yıllık faaliyet planının oluşturulması konusunda sunum yaptı.

Konuşmaların ardından kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri teknik kurul hakkındaki görev dağılımı konusunda bilgi paylaşımında bulundular.