Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı

Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, önceki Komisyon Toplantısında Alınan Kararlar Kapsamında Yapılan Çalışmalar, Kurumların Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Gerçekleştirdikleri Faaliyetler, Belediyelerin Kadın Konukevi Açma Zorunluluğunun Temsilcilerle Görüşülmesi ve Aile Mahkemeleri İle yapılan çalışmalar ele alındı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, şiddet konusundaki sorunların aşılması konusunda küçük yaşlarda verilen eğitimlerin ve bilincin önemli olduğunu söyledi.

Doğan, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ise şiddet konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, kurumlar arası sinerjiye önem verdiklerini söyledi.

ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.