Erzurum'da ‘Kadınlar Matinesi': Safiye ile Faik geliyor

Türk Sanat Müziğinin sevilen ve eğlenceli isimleri Safiye Soyman ile Faik Öztürk, 26 Nisan'da Erzurum'da sevenleriyle buluşacak.

Magazin dünyasının en renkli çifti olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk, North Stone firmasının ‘Kadınlar Matinesi' organizasyonunda hayranlarıyla bir araya gelecek. 26 Nisan Cuma günü Bora Park Düşler Sarayı Düğün Salonunda düzenlenecek ‘Kadınlar Matinesi' için biletlerin satışa sunulduğunu belirten organizatör Ayşenur Badıllı Solak, Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin de bu organizasyon için sabırsızlandığını söyledi.

Kentin kültür sanat hayatına renk katmak istediklerini dile getiren organizatör Solak, “Hem çalışan hem de ev kadınlarının yoğun iş temposuna biraz ara vermelerini istedik. Bu nedenle her kesimin büyük sempatisini kazanan ve beğeniyle takip edilen Safiye ve Faik çiftini Erzurum'a davet ettik. Sağolsunlar 26 Nisan'da Erzurumlu hanımlarla bir araya gelecek ve en güzel şarkıları seslendirecekler” dedi.

Bu arada biletlerin Terminal Caddesindeki Erzurum Berard, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Köz, Zigana Et Mangal, Yıldızlar Kreş, AkBurak Turizm ve Bora Park'tan temin edilebileceğini dile getiren organizatör Ayşenur Badıllı Solak, 0507 226 77 35 numaralı telefonla da iletişim sağlanabileceğini bildirdi.