Erzurum'da kafede bıçaklı kavga: 2 yaralı

Erzurum'da iki grup arasında kafede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar E.Y. ve C.D. olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Savcılık kavganın ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.