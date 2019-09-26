Erzurum'da kahkaha tufanı

Üsküdar Yapım, Erzurum'da çekeceği sinema filmi için kolları sıvadı. Yapım şirketinin aynı zamanda Erzurumlu olan sahibi Bülent Durgun, bir kahkaha tufanına dönüşecek olan yeni sinema filminin çekimlerine çok yakında başlıyor. Çekimleri Narman, Tortum, Uzundere ve Erzurum merkezde gerçekleştirilecek olan absürt komedi türündeki filmde, Erzurum'daki köyünden okumak için yıllar önce ayrılan bir gencin, memleketine dedektif olarak döndükten sonra başından geçen olaylar anlatılacak. TRT'de yayınlanan “Hayat Çizgisi Suriye” filminin yapımcısı olan Bülent Durgun, çekimlerini Erzurum'da yapacakları yeni filmin, sadece Türk sinemasına değil, aynı zamanda Erzurum'un tanıtımına da büyük ölçüde katkı sunacağını söyledi.

USTA OYUNCULAR ERZURUM'A GELİYOR

Seksenler dizisinden Bekçi Bekir tiplemesiyle gönüllere taht kuran Hacı Ali Konuk'tan yine Erzurumlu sinema ve tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen'e, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan Ümit Acar'dan, Türk komedi filmlerinin vazgeçilmez ismi Gafur Uzuner'e varıncaya kadar birbirinden usta oyuncuların rol alacağı filmde başrol oyuncusu ise, sürprizin en büyüğü olacak.

Bir süredir Erzurum'da bulunan ve sinema filmi için hazırlıklarını sürdüren Yapımcı Bülent Durgun, kısa bir süre sonra başlayacakları çekimlerin de, en az film kadar keyifli ve eğlenceli olacağını ifade etti.

ERZURUM'UN TANITIMINA KATKI SUNACAĞIZ

Sinema filminin sahnelerinin Narman, Tortum, Uzundere ve Erzurum merkezde çekileceğini anlatan Bülent Durgun, “Sinema ve dizi sektörü, günümüzde şehirlerin tanıtımına sunduğu katkıyla da ön plana çıkıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin ve hatta dünyanın yepyeni bir kış turizmi destinasyonu haline gelen Erzurum'un tanıtımına biz yine bu filmle ön plana çıkaracağız. Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş'le görüştük, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Erzurum'un böyle bir proje içerisinde yer almasından dolayı onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de bize duyulan bu güveni boşa çıkarmayacak ve Türk sinemasına Erzurum'da önemli bir değer kazandırmış olacağız” diye konuştu.