Erzurum'da kamu STK işbirliği için teknik yardım projesi eğitim programı

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen eğitim programında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları ile sinerjiyi önemsediklerini ifade etti.

İlbaş, hizmet alanları kapsamındaki sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, ‘' Projeyle sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Toplumun gelişmesine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içeresinde çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştirdik. Ulusal ve yerel STKlarla işbirliğimiz devam ediyor, Darülaceze Vakfı ile Yaşlı Evde Bakım Projesini yürütüyoruz, bunun yanında Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele Projemizi hayata geçirdik. İki projemizde de önemli başarılara imza attık. Yerel STKlarla da şehit gazi, engelli, yaşl, çocuk ve kadın hizmetleri konusundaki etkinliklerde bir araya gelerek, istişarelerde bulunuyoruz. Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeyle sivil toplum kuruluşlarından özellikle sosyal içerme ve sosyal politika alanında çalışanlara yönelik destekler sağlanması amaçlanmıştır. Sosyal hizmetler alanındaki hizmetlerin verimliliğin artması açısından sivil inisiyatife önemli görevler düşüyor. Eğitim programının sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılması konusunda önemli bir yere sahip olduğuna inanıyor, şehrimizin böyle bir programa ev sahipliği yapmasından mutluluk duyuyoruz. Eğitim Programına emeği geçenlere teşekkür ediyorum '' dedi.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılara Proje Eğitim Uzmanları Bülent Kılınç ve Zehra Uygurer tarafından, sosyal sektörde nitelikli hizmet sunumu, savunuculuk ve iletişim konularında eğitim verildi.

Atölye çalışmalarının da yer aldığı 3 günlük eğitimler sonucunda katılımcılara sertifika verildi.