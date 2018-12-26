Erzurum'da kan davalı iki aile barışa el uzattı

Aile fertlerinin barış yemini ettiği programda konuşan Vali Okay Memiş, “Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes daha dikkatli olsun” dedi.

Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Mahallesinde, Yazan ve Durmaz aileleri arasındaki kan davası 5 yıl önce iki aileden bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oy kullanma alanında kan davalı aile fertleri karşılaşınca olay tekrar cereyan etti. Çıkan kavgada aralarında İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da bulunduğu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderlerinin yoğun çabaları sonucunda iki aile barışmaya ikna edildi. Aile fertleri arasındaki kan davası, barış yemeğiyle sona erdirildi.

Mahallenin kanaat önderlerinden Abdullah Seyidoğlu, barışa katkıda bulunan tüm kişilere teşekkür ederek,” Malumunuz 24 Haziran 2018 tarihinde Karaçoban Kopal'da nahoş bir hadise yaşanmış ve hepimizi derinden üzmüştür. Bugün bizler için bayram günüdür. Barış Kopal'da yaşayan insanlar için huzur demektir. Her iki aileden şuan cezaevinde yatmakta olan 9 kişi var. 5 kişi ise firari. İnsanlar kaderinde ne yazılmışsa onu yaşar. Bunlar için de hep birlikte elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekmektedir” dedi.

Vali Okay Memiş ise yaklaşık 1,5 aydır göreve başladığını belirterek, Karaçoban'a 3. Kez geldiğini söyledi.

Bölgeye daha çok hizmetle gelmek istediklerini aktaran Vali Memiş, “Biz daha çok hizmet konuşmak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak sizlerin yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bütün vatandaşlara eşit mesafedeyiz. Vali olarak ben Kürt, Türk, Alevi herkese eşit mesafedeyim. Devletin bize verdiği imkanları seferber etmek bizim vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

“Bölgede huzuru ve barışı temin edeceğiz”

Vali Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da çok büyük kamu yatırımlarına imza atıldığını belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyasında görev yaptıklarını dile getiren Vali Okay Memiş, şu sözlerle devam etti:

“Eksiklerimiz vardır, bunlara hep beraber odaklanacağız. Başta Hayvancılık olmak üzere eğitim, sağlık gibi bütün hizmetlerle her zaman yanınızdayız. Kapımız, telefonumuz 24 saat açık. Bölgeye hem hizmeti hemde barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke olmasaydı. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes daha dikkatli olsun.”

Vali Memiş, bu tarz organizasyonlara katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, bu programda emeği geçen başta ilçe kaymakamı olmak üzere kanaat önderlerine teşekkür etti.

İki aile arasında barışın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Memiş, "İnşallah bundan sonra hizmet konuşalım, köyümüzü nasıl güzelleştirebiliriz bunlarla bize gelin. Her iki aileye kapımız açık. Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir. Sabır ve affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır. Allah'ın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile başarmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, ilçede yaptırılan taziye evi ve Kur'an kursu açılışına katıldı.

Programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuz İzci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, kurum müdürleri, iki ailenin ileri gelenleri ve mahalle sakinleri katıldı.