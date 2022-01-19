İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi

Erzurum’da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.


Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Yakutiye ilçesinde bulunan Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Karla bütünleşen tarihi mekanlar havadan görüntülendi.

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