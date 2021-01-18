Erzurum'da kar esareti

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı.

Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 20 santimetreye ulaştığı Erzurum'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri karla mücadele seferberliği başlattı. Kar yağışı sonrası Erzurum'un çevre illerle olan ulaşım ağında aksamalar yaşanırken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceğini belirterek özellikle akşam ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma konusunda sürücüleri uyardılar.