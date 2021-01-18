İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da kar esareti

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı.


Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 20 santimetreye ulaştığı Erzurum'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri karla mücadele seferberliği başlattı. Kar yağışı sonrası Erzurum'un çevre illerle olan ulaşım ağında aksamalar yaşanırken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceğini belirterek özellikle akşam ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma konusunda sürücüleri uyardılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.