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Erzurum'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.


Nisan ayında yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları yükselirken, Erzurum'da hala kış hüküm sürüyor. Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı. Nisan ayında kapanan Çayanyurdu mezrasının yolu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

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