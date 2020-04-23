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Erzurum'da kar sürprizi

Erzurum’un İspir ilçesinde 23 Nisan’da kar sürprizi yaşandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde 23 Nisan'da kar sürprizi yaşandı.


İlkbaharın gelmesiyle karlar erimiş ve köyde yaz sıcaklığı bekleniyordu ki 23 Nisan'da yağan kar tüm ilçeyi tekrardan beyaza bürüdü.


Yeşilyurt köyünde 23 Nisan coşkusunun yanında bir de kar coşkusu yaşandı. İlkbahar ayının gelmesiyle çimlerin yeşerdiği köyde bugün kar yağışı etkili oldu. Yeni yeşermiş çimlerin karla birleştiği anlar ise adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Öte yandan Yeşilyurt köyünde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

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