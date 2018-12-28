Erzurum'da kar yağışı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da vatandaşlar karın tadını çıkarırken buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklı olarak sabah saatlerine kadar devam etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kentte vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynayarak kar keyfi yaşadı.

Buzlanmanın meydana geldiği rampalarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kayan araçlar drift görüntüsü oluşturdu.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da binin üzerinde mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.