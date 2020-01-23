İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum’da akşamüzeri başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da akşamüzeri başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Erzurum şehir merkezinde etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Uzun zamandır kar yağmaması nedeniyle kara hasret kalan Erzurumlular, kar yağışının etkili olmasıyla fotoğraf çekilip, kar topu oynadı.


Erzurum'a karın yakıştığını dile getiren vatandaşlar, “Erzincan'dan geliyorum. Erzincan'a baktığımızda buradan daha sıcak. Kar yağıyor. Çok güzel bir eser oluşmuş. İnşallah Erzincan'a da yağar. Şahsen Erzurum'da donuyoruz” dedi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge de havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği ifade edildi.



Buzlanma ve don uyarısı


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğini ifade eden yetkililer özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.