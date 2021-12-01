İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da kar yağışı görsel şölen oluşturdu

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Şehri beyaza bürüyen kar, kentin tarihi yapılarında adeta görsel şölen oluştu.


Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Erzurum'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekiplerince il genelinde karla mücadele seferberliği başlatılırken, karla kaplanan tarihi yapılar ise görsel şölen oluşturdu. Tarihi Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese'nin kar altındaki fotoğrafını çeken vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Karla mücadele ekipleri ise özellikle ana yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaparak trafiğin akışını sağlamaya çalıştılar.

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