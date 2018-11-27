Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava

Erzurum'da yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zemini kapladı. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum başta olmak üzere özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde, bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerine kadar Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerine kadar Ağrı geneli ile Kars ve Iğdır'ın batı kesimlerinde aralıklı kar yağışı, zamanla yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus yaşanacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, Erzurum ve Ağrı'da sıfırın altında olmak üzere 3, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 8 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi.