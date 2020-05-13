Erzurum'da karantina süreci biten vatandaşlar memleketlerine uğurlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Nijer, Slovenya ve Bosna Hersek'ten getirilip Erzurum'daki yurtlarda karantinaya alınan Türk vatandaşlar tahliye edildi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçuşla yurt dışından getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreci bitti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan testlerin ardından vatandaşlar memleketlerine uğurlandı.

AFAD tarafından sağlanan otobüslerle memleketlerine gönderilen vatandaşlar gördükleri hizmetten dolayı yurt çalışanlarına teşekkür etti.

Nijer'den gelen İbrahim Akkaya, yurtlarda iyi ağırlandıklarını ifade ederek, "15 gündür Erzurum'da karantina altındayız. Erzurum halkına ve Erzurum Valisine bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı minnettarım. İlgi alaka çok mükemmeldi ve buradan çok mutlu ayrılıyorum. Dadaşlar diyarı Erzurum'u görmekten de çok mutlu oldum. İlk defa geliyorum ve Erzurum'un manzarası çok güzeldi" dedi.

Slovenya'dan gelen Zehra Erdinç, ise "Slovenya'dan geldim. Burada çok güzel ağırlandım, başta düşünüyordum “ne yapacağım? 14 gün karantinada” diye ama çok güzel misafir ettiler. Erzurum Yurt Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve bütün görevlilere çok teşekkür ediyorum. Evime döneceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.