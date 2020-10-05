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Erzurum'da karayoluna çıkan koyun sürüsü trafiği felç etti

Erzurum’da akşam saatlerinde karayoluna çıkan koyun sürüsü trafik akışını durdurdu.

Erzurum'da akşam saatlerinde karayoluna çıkan koyun sürüsü trafik akışını durdurdu. Araç sahibi vatandaşlar koyun sürüsü geçene kadar hareketsiz kaldı.


Erzurum'u Dadaşkent'e bağlayan karayolundan geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu. Bazı araç sahibi vatandaşlar koyun sürüsü geçene kadar araçlarını hareket ettirmedi. Koyunların başında duran çobanlar ise sürüyü yoldan çıkarabilmek için çaba harcadı. Yola çıkan onlarca koyun bir süre sonra çobanlar tarafından kontrol altına alınarak otluk alanlara doğru götürüldü.

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