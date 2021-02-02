Erzurum'da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı

Erzurum'da akşam saatlerinde günbatımının oluşturduğu manzaraya kargalarında sürü halinde eşlik etmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'da günbatımıyla beraber kargaların sürü halinde uçarak hareket etmesi güzel görüntüler oluşturdu. Havada dakikalarca beraber hareket eden kargalar adeta günbatımıyla beraber dans etti. Bazı karga sürülerinin ise çatılara ve ağaçlara kondukları görüldü. Yüzlerce karganın aynı anda hareket etmesi de eşsiz görüntüler oluşturdu.