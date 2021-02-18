Erzurum'da karla mücadele devam ediyor

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışması devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri bin 500 personel ve bin araçla karla mücadelede il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 4 ayda 50 bin 342 kilometreye tekabül eden yolda karla mücadele çalışması yaptı.