Erzurum'da karne heyecanı

Erzurum'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyıl tatili, bugün öğrencilerin karnelerini almaları ile başladı.

Erzurum'da bin 178 okulda 155 bin 48 öğrenci birinci yarıyıl karnelerini alarak iki haftalık ara tatile girdi. Yakutiye ilçesindeki Şükrü Paşa İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye etti. Kaygusuz, “11 bin 300 öğretmenimizle başarılı bir şekilde birinci yarıyılı geride bıraktık. Zor bir dönem geçtik. Sıkıntısız ve problemsiz bir yarıyılı geride bıraktık. Öğretmenlerimizin fedakarlığı bu başarıda önemli katkı sağladı. Çocuklarımız çok mutlular. 2 hafta dinlendikten sonra ikinci döneme başlayıp eğitim seviyemizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Herkese iyi bir tatil dönemi diliyorum. Çocuklarımızı karne notlarına göre değerlendirmemek lazım. Çocuklarımızın her zaman yanında olup motive etmemiz gerekiyor. 15 günlük dönem dinlenme dönemi” dedi.