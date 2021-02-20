Erzurum'da kartpostallık eşsiz manzaralar

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde bulunan ağaçlar karla kaplandı. Kış mevsimiyle birlikte adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkan kampüste, vatandaşlar ise bu güzel manzaranın tadını çıkardı.

Öte yandan, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 13, Erzurum ve Kars'ta 12, Erzincan ve Ağrı'da 8, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.