Erzurum'da Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi programı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığınca hazırlanan ‘Büyükelçilikler Arası Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi Etkinlik Programı' kapsamında 34 ülkenin büyükelçisi Erzurum'a geldi. Büyükelçilerle yemekte bir araya gelerek Erzurum'un turizm hedeflerinden bahseden Vali Okay Memiş, programın şehrin tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken'de Büyükşehir Belediyesine ait bir sosyal tesiste büyükelçilerle yemekte bir araya geldi. Büyükelçileri Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş, Erzurum'un ülke tarihindeki önemine değinerek, kurtuluş savaşının başlatıldığı ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı illerden biri olduğunu söyledi.

1 milyon turist hedefini yineledi

Palandöken Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Vali Memiş “Dünya'da havaalanından indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz çok az yer bulunmaktadır. Ayrıca, yarın Erzurum'un tarihi mekanlarını görme imkanı bulacaksınız. Benim tanımımla Erzurum'un Sultan Ahmet meydanını görecek ve şehrin tarihine bizzat tanıklık edeceksiniz. Tüm konuklarımızı ve konuklarımızın temsil ettiği ülkelerin vatandaşlarını Erzurum'a davet ediyorum. Bu yıl şehir olarak 1 milyon turist hedefimiz var. İnşallah bunu başaracağız.Organizasyonun da bu manada çok faydalı olacağını söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve 34 ülkenin büyükelçisi aileleriyle birlikte katıldı.