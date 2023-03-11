Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışması

Erzurum'da 1970'li yıllarda inşa edilen ve Belediye hizmet binası olarak kullanılan daha sonra SGK il Müdürlüğü olarak hizmet veren binanın yıkımına başlandı. Tarihi Yakutiye kent meydanında bulunan tarihi binanın yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kamulaştırılan bina kentin önemli simgelerinden birisiydi.

Baki Yumlu, binanın yıkım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önce deprem riskinden dolayı eski SGK binası yeni yerine tahliye edildi, şu anda da arkada görüldüğü gibi eski SGK binasının yıkım işlemleri başlatıldı. İnşallah tüm Erzurum için deprem riski olan binalar bir an önce yıkımı yapılıp yerlerine yenileri yapılır” dedi.