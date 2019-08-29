Erzurum'da koç başlı mezar taşları bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde çukurların kapatılması üzerine yapılan kazıda 10 adet koç başı mezar taşı ve bir adet üzerinde yazılar bulunan taş bulundu.

Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çukurları kapatmak için çalışma başlatıldı. İş makineleri ile yapılan kazıda, koç başlı mezar taşlarına rastlandı. Yapılan ilk incelemede eserlerin M.Ö. 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceğini belirtildi.

10 adet koç başı mezar taşı ve bir adet üzerinde yazılar bulunan taşları gören vatandaşlar durumu bölgede tarih üzerine araştırmalar yapan Ömer Faruk Kızılkaya'ya bildirdi. İnceleme yapmak üzere bölgeye gelen Kızılkaya, koç başlı mezar taşlarının, mezar geleneğinin önemli unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

Tarihçi Ömer Faruk Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Erzurum ve çevresi, Türklerin eski zamanlardan beri çok sık kullanmış oldukları bir yerleşim yeridir. Özellikle Kıpçak Türkleri, daha öncesinde de İskitlere ait unsurları görmekteyiz. Tortum'da çıkan koç başlı mezar taşlarında ki motiflerde Türk damgalarını göstermektedir. Bu bize Türklerin daha öncesinde burada yaşadığının bir ispatı olarak görülmektedir. Orada ki küp parçalarına baktığımız zaman ve mezardan çıkan kemikler üzerinde karbon-14 testi yapılırsa o mezarın kaç yıllık olduğu ve Türklerin bu bölgedeki varlığının ne kadar eskiye gideceğinin bir ispatı olacaktır” dedi.

Detaylı inceleme sonucunda koçbaşı mezarların kime ait olduğu belirlenecek.