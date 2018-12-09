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Erzurum'da köprüden uçan otomobil yandı: 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Oltu-Şenkaya karayolu Yolboyu Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 25 ND 769 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp köprüden aşağı uçtu. Yere çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak kısa sürede tamamen yandı. Kendini otomobilden dışarı atan sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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