İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da korona virüs bir can daha aldı

Erzurum’un İspir ilçesinde Covid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 54 yaşındaki Fatma Bayındır hayatını kaybetti.

Erzurum'un İspir ilçesinde Covid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 54 yaşındaki Fatma Bayındır hayatını kaybetti.


İspir ilçesi Ardıçlı Mahallesinde komşuları ile hamur işi yapan 54 yaşındaki Fatma Bayındır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının üzerine Bayındır, tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlığı bulunan Bayındır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bayındır'ın cenazesi bugün Ardıçlı Mahallesi'nde defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.