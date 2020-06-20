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Erzurum'da korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı Erzurum’da korona virüs tedbirleri altında başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı Erzurum'da korona virüs tedbirleri altında başladı.


Öğrenciler sınava girecekleri merkezlere yakınlarıyla birlikte geldi. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşen sınav öncesi öğrenciler okul bahçesine ateşleri ölçülüp dezenfekte kullanmaları istenerek alındı. Öğrencilere maske dağıtımı yapıldı. Öğrenciler sınav salonuna sosyal mesafe kurallarına uyularak alındı.


Öte yandan sınavın başlamasına az bir zaman kala son dakikalarda sınava yetişebilen bir öğrenci ise görevlilerin yardımıyla sınava yetiştirildi.

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