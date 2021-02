Erzurum'da köy okulları yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademelerinde ve bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı.

22 Ocak 2021'de başlayan yarıyıl tatili bugün itibarıyla sona erdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek sınıflarına geçen öğrenciler, yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadılar.

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Erzurum'da kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı. Erzurum'da kırsal mahalledeki 662 okul, 2 bin 612 öğretmen ve 28 bin 595 öğrenciyle eğitim öğretim başladı.

Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfekte, temizlik ve tadilat çalışmaları yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2020 -2021 Eğitim - Öğretim Yılı ikinci döneminin başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kaygusuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2020 -2021 Eğitim - Öğretim yılının ikinci dönemine üç haftalık bir aradan sonra başlamanın heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. İlimiz genelinde 662 okulumuzda yüz yüze eğitimi, diğerlerinde ise uzaktan eğitimi sürdüreceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ve 2023 vizyonu rehberliğinde sürdürdüğümüz eğitim ve öğretimin ilimizdeki olumlu yansımalarının bu dönem de artarak devam etmesi için kültür ve irfan ordumuza, ilgili ve fedakâr velilerimize güveniyoruz. Tüm dünyayı etkileyen salgının çocuklarımızın eğitimini aksatmaması için her bir insanımızın üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakması ve hayallerinin gerçekleşmesi için bu zorlu dönemden güçlenerek çıkmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Her eğitim döneminin başında bize ilk günkü heyecanımızı yaşatan öğrencilerimizin gözlerinde gördüğümüz öğrenme isteğinin farkındayız. Tüm meslektaşlarımın özellikle bu salgın döneminde sorumluluklarının arttığını bilmelerini, daha fedakâr, daha sabırlı, daha ilgili bir şekilde çocuklarımızı çağın bilgileriyle buluşturmalarını bekliyoruz. Sevgili öğrenciler, unutmayalım ki insanın hedeflerini belirleyen şey inandığı değerlerdir. Öncelikli ilkemiz iyinin, güzelin, faydalının peşinde koşmak olmalıdır. Vatana ve aziz millete sadakat bağını sürdürüp bayrak ve vatan sevgisiyle büyüyecek, ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Şu an size düşen görev, bu hedefler doğrultusunda çalışmak ve üretmek olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için bizler her türlü imkânı seferber ettik. İnanıyorum ki şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında ileride büyük işler başaracaksınız. Değerlerimizin, zenginliklerimizin farkında olarak yetişeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 -2021 eğitim - öğretim yılının ikinci döneminin idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum.”