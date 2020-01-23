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Erzurum'da kupa coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş’ı eleyen BB Erzurumspor tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyen BB Erzurumspor tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.


TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Beşiktaş'ı sahasında 3-2'lik skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.


2005 yılında Büyükşehir Belediyesinin himayesinde kurulan BB Erzurumspor, tarihinde ilk kez adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı. Daha önce Erzurumspor isminde olan şehrin diğer takımıysa tarihte iki kez çeyrek finale yükselmişti.


Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde Beşiktaş'ı eleyerek tarihi bir başarı kazanan dadaşlar galibiyeti ve turu kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesinde coşkuyla kutladı.

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