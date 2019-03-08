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Erzurum'da kurt sürüsü köye indi!

Erzurum’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köye indi.

Erzurum'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köye indi.


Erzurum'da köye inen 4 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gece saatlerinde köyün içerisine gelen ve yiyecek bulmak için sağa sola bakınan kurtlar, daha sonra ormanlık alana gitti.


Erzurum'da kar ve soğuk hava nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar zaman zaman da köpeklerin kurt saldırısına uğradıklarını kaydetti.

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