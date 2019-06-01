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Erzurum'da LGS heyecanı

Erzurum’da LGS heyecanı yaşanıyor.

Erzurum'da LGS heyecanı yaşanıyor. Puanla öğrenci alan liselere girebilmek için öğrenciler sınıfta, aileleri ise okul önlerinde ter döktü.


Yapılan kontrollerle sınıflara alınan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlemlenirken, okul önlerinde bekleyen aileleri Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dua ettiler.


Çocuklarının emeklerini alacağı sınavda başarılı olmaları için duada bulunan aileler, “Çocuklar uzun bir dönemdir bu sınava hazırlanıyordu. İnşallah arzu ettikleri okullara gidebilmeleri için başarılı olurlar” diye konuştular.


Öğrenciler ise “Bu sınava çok çalıştık. Zor bir sınav olacak. Ama başaracağız” dediler.

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