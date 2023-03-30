Erzurum'da Mart kar'ı etkili oluyor

Erzurum'da dün geceden etkili olan yoğun kar yağışı hayıtı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından Mart ayı ile birlikte yağan kar hem şaşırttı hem sevindirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi7nce yapılan açıklamada, Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışlı havanın yarında etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli (10-20cm) kar yağışı, beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.