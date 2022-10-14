Erzurum'da meme kanserine dikkat çektiler

Konuyla İlgili bir açıklama yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın içinde bulunduğumuzu belirterek, “Bizlerde her zaman olduğu gibi, Meme kanserine dikkat çekmek için bu Ay içerisinde şehrimizin muhtelif yerlerinde birçok etkinlik yaparak vatandaşlarımızı, Meme kanserinde erken teşhis için mamografi çektirmesi, meme kanserinin evreleri ve tedavisini yaptırmasını için talep ederek teşvik edip Pembe kurdeleler takarak dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Dr. Bedir, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı başkanlığında bu ayda çeşitli faaliyetler düzenlendiğini ifade ederek “Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü`ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 dünya ülkesinin 140'ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirlemiştir” diye konuştu.